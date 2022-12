Paris-Täter saß bis vor Kurzem noch im Gefängnis

Zuvor hatte er am Freitag, wie berichtet, im zehnten Pariser Stadtbezirk Schüsse in einem Friseursalon, Restaurant und kurdischen Gemeindezentrum abgefeuert. Dabei kamen drei Menschen ums Leben, weitere wurden verletzt. „Ich habe zwei Polizisten in einen Friseursalon gehen sehen, wo zwei Menschen am Boden lagen, sie waren an den Beinen verletzt“, sagte ein Anrainer. Die Angestellten des Restaurants und Friseursalons haben sich laut einem Augenzeugen gemeinsam in Sicherheit gebracht. Insgesamt sollen sieben oder acht Schüsse gefallen sein, es habe Panik geherrscht, berichtete eine weitere Augenzeugin.