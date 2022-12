Für verstorbene Legende: Sieg bei Eiseskälte

Die New Orleans Saints gewannen bei ebenfalls arktischer Kälte 17:10 gegen die Clevelands Browns, die damit das Play-off verpassten. Die Baltimore Ravens sicherten sich hingegen durch einen 17:9-Sieg gegen die Atlanta Falcons nach einjähriger Unterbrechung einen Platz in der Postseason. Dabei profitierte man von der Niederlage der New York Jets am Donnerstag und der 18:22-Pleite der New England Patriots am Samstag gegen die Cincinnati Bengals.