Auch so feiern die Sportler Weihnachten

Glühwein und Würstelsuppe

In Malaysia auf der Insel Penang hat Schiedsrichter Andi Marcinko mit Kumpel Bernhard die Zelte auf seinem „Weihnachtsstrand“ aufgeschlagen. „Für Heiligabend werden wir Glühwein und traditioneller Weise, so gut’s geht, Salzburger Würstelsuppe kochen“, stand schon länger der Plan des Walsers, der sich seit Oktober auf der einjährigen Weltreise befindet. Was am 24. Dezember auch nicht fehlen durfte: „Das Telefonat mit unseren Familien daheim.“