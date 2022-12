Das wünschen sich unsere Sportler vom Christkind

Die Volley-Girls Anastasiia Tychshenko und Nataliia Ksendzuk (re.) reisten in ihre Heimat Ukraine, also in den Krieg. „Wir sind uns der Gefahr bewusst“, sagt Tychshenko, die in Kiew einiges erledigen muss. Ihr Wunsch: „Für alle ein friedlicher Himmel über den Köpfen und Gesundheit.“