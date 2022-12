„Wir wissen nicht, was in der Deponie schlummert“

Den Deponiegegner, die sich vor allem um die erhöhte Verkehrs- und Feinstaubbelastung gesorgt hätten, sei man entgegengekommen, indem das Projekt verkleinert wurde - das behaupten zumindest die Artikel in den VN und in „Röthis aktuell“. Auch das stimme nicht: „Unsere Hauptbedenken betreffen die Altlast, also die Haushaltsdeponie“, stellt Sturn klar. Die Deponie sei die einzige im Land, die im Altlast-Kataster aufscheint, also nicht ganz ungefährlich. Jährlich müssen deshalb die Sickerwässer geprüft werden, weiters wird kontrolliert, ob Methangase austreten. Für eventuell entstehende Umweltschäden haftet aber nicht die Agrargemeinschaft, sondern die Gemeinde. „Wir wissen nicht wirklich, was in der Deponie schlummert und ob es so gefährlich werden könnte, dass diese eventuell geöffnet werden muss“, schildert die „WiR in Röthis“-Fraktionsvorsitzende.