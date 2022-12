Banküberfall geklärt: Finanzielle Not als Motiv

Ein 24-jähriger Serbe ist dringend verdächtig, am 16. Dezember gegen 13.30 Uhr die Bankfiliale in Leonding in Raubabsicht betreten und die dortige Angestellte unter Verwendung einer Gasdruckpistole zur Herausgabe von Bargeldbeständen genötigt zu haben. Der 24-Jährige konnte am Montag gegen 16.30 Uhr im Linzer Stadtgebiet von Beamten der EGS OÖ angehalten und aufgrund einer mündlichen Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Linz festgenommen werden.