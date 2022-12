Immer mehr Reptilien werden in Kälte ausgesetzt

Das Wiener Tierschutzhaus verzeichnete in den vergangenen Wochen eine erhöhte Zahl an abgegebenen oder gefundenen Exoten. Unter anderem zwei Boa constrictor, auch Königsschlange genannt, einige Schildkröten, Zierfische, Kornnattern und Geckos. Wie auch der australische Blauzungenskink, der eigentlich in den warmen Gebieten Australiens, also am anderen Ende der Welt, beheimatet ist. Nachdem er in eisiger Kälte ausgesetzt wurde, kämpft er nun um sein Leben.