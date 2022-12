Über Streit und Wut an den Weihnachtsfeiertagen

Mal ehrlich, wir werden alle manchmal wütend. Wer in der Vorweihnachtszeit wahrhaft innere Ruhe in sich trägt, werfe das erste Vanillekipferl. Egal ob komplizierte Familienverhältnisse, übertriebene bzw. fehlende Traditionsliebe oder die Scham des schlechten Geschenks: Gelegenheiten für Grant gibt es viele. Wie so oft ist das Problem nicht die Emotion an sich, sondern der Umgang damit.