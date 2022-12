Salzburger Flughafen rechnet mit starker Saison

Die wirkliche Hochsaison im Wintercharter beginnt in Salzburg heuer am kommenden Samstag, den 24. Dezember. Laut Klaus stehen an diesem Tag 67 Landungen am Flugplan. Und auch der Blick auf die traditionell stärksten Flugtage im Jahr stimmen den Airport-Sprecher optimistisch: Am 11. und am 18. Februar werden aus heutiger Sicht 113 bzw. 114 Flugzeuge erwartet - das ist nur um eine Maschine weniger als am stärksten Flugtag des Jahres 2020. Damals waren am 22. Februar - drei Wochen vor Inkrafttreten des ersten Corona-Lockdowns in Österreich - 115 Landungen verzeichnet worden.