Für Heimhunde ist drei Jahre keine Steuer fällig

Auch in Heimen gibt es Rassehunde

Denn auch in Tierheimen werden immer wieder Rassehunde abgegeben, die auf ein neues Zuhause warten. „Dass es bei uns nur Mischlinge gibt, ist ein Irrglaube“, versichert TiKo-Geschäftsführerin Kristina Koschier, die an den Besprechungen teilgenommen hat. In der heutigen Stadtsenatssitzung soll der Antrag beschlossen werden, dass die Hundesteuer bei einer Adoption aus dem Tierschutz für drei Jahre entfällt. Somit ersparen sich künftige Herrchen und Frauchen insgesamt 120 Euro für ihren Vierbeiner. „Die neue Regelung tritt bereits mit kommendem Jahr in Kraft. Als Stadt vermitteln wir damit das positive Signal, dass man Tieren eine zweite Chance geben sollte“, sagt Rakuscha.