„Keksebacken bis mir die Hände rauchen ...“

Man möchte meinen, in der Backstube von Tortenfee Carmen Rainer in Mösel Nr. 10 arbeiten kleine Weihnachtselfen und -wichtel, denn wohin man schaut, stimmen tausende Kekse auf die Weihnachtszeit ein. Doch die Backkünstlerin ist ganz allein für die 20 verschiedenen Kekssorten verantwortlich, um die es seit Wochen ein regelrechtes Griss gibt. „Ich beginne um 4.30 Uhr in der Früh und der Tag endet dann meistens erst um 20.30 Uhr“, berichtet Rainer. 300 Kilo Kekse hat sie heuer kreiert, verpackt und verliefert.