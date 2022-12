Washington Capitals feiern Heimsieg gegen Toronto

Die New York Rangers feierten mit einem 6:3 bei den Philadelphia Flyers ihren sechsten Sieg in Serie mit einer starken Mannschaftsleistung, trugen sich doch sechs verschiedene Spieler in die Schützenliste ein. Immerhin schon den fünften Erfolg en suite schaffte Tampa Bay Lightning, zu Beginn eines vier Partien umfassenden Auswärtstrips wurden die Montreal Canadiens mit 5:1 in die Schranken gewiesen. Und mit den Edmonton Oilers erlitt ein weiteres kanadisches Team eine Heimniederlage, und zwar im Ausmaß von 3:4 gegen die Anaheim Ducks.