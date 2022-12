Hard verliert in Linz sowie Platz zwei an Westwien

Der HC Hard hat am Samstagabend in der 14. Runde der Handball Liga Austria (HLA) beim HC Linz seine dritte Saisonniederlage kassiert. Die Vorarlberger verloren bei den Oberösterreichern mit 30:32 und gaben dadurch auch Platz zwei an Westwien ab. Die Wiener feierten in ihrem letzten Spiel des Jahres einen hauchdünnen 30:29-Erfolg in Schwaz und haben mit 23 Zählern nun drei Punkte Rückstand auf Meister Krems sowie zwei Punkte Vorsprung auf Hard.