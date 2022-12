Vom Flachgau nach New York

In Neumarkt läuft alles zusammen – zumindest was den öffentlichen Verkehr betrifft. Der Neumarkter Bahnhof ist der Verkehrsknoten im Flachgau und wurde im Sommer feierlich eröffnet. Mit großem Busterminal und 50 Park-and-Ride-Plätzen macht die Gemeinde das Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr leicht. „Wir haben ein Einzugsgebiet von 70 Gemeinden. 35 Mal am Tag bleibt der Railjet hier stehen“, erzählt der Bürgermeister Adolf Rieger sichtlich stolz. „Von Neumarkt nach New York“ – das ist ein Spruch, den der Ortschef sehr gerne benutzt. „Es klingt etwas komisch, aber wer in Neumarkt in den Zug einsteigt, muss nur in Wien Richtung Flughafen umsteigen und kann dann direkt nach New York weiterfliegen“, sagt er.