„Eigentlich keine Überraschung, trotzdem Hut ab“

Jede Läuferin habe ihren eigenen Plan, betonte Hütter, die als Fünfte - wie bei der ÖSV-Niederlage in der ersten Abfahrt am Tag davor (11.) - Österreichs Abfahrerinnen anführte. Die Steirerin, die kurzzeitig auf Kurs zu ihrem dritten Saisonpodest lag, fühlt sich offenbar in der Lage, es mit Italiens Speed-Queen aufzunehmen. „Ich ziehe meinen Plan auch durch, habe ein klares Ziel vor Augen und hoffe, dass mein Plan in dem Winter auch noch schneller ist als ihrer.“