Wegen Teuerung: Clubs sperren donnerstags zu

Personalmangel und getrübte Partylaune

Das hätte gleich zwei Gründe: Zum einen fehlt das Personal und zum anderen liegt es an der Feierlaune der Wiener. „Die jungen Leute gehen schon gern fort, aber sie gehen weniger oft, ihnen fehlt das Geld dafür“, weiß Ratzenberger. Auch Praterdome-Chef Holger Pfister hat die Auslastung an Donnerstagen über einen längeren Zeitraum beobachtet. „Praterdome und A-Danceclub sind jetzt nur mehr am Wochenende in Betrieb“, sagt Pfister. Für ihn war der Personalmangel ausschlaggebend. „Man merkt aber auch, dass die Leute weniger oft fortgehen, unweigerlich eine Folge der Teuerung“, so der Betreiber.