In Niederösterreich sind Clubs voll, in Wien nicht

Gefeiert wird jetzt eben in Niederösterreich

Es führt lediglich zu einer Verlagerung. In den privaten Bereich ohne jegliche Kontrolle oder eben nach Niederösterreich, wo auch Getestete in der Nachtgastronomie willkommen sind. So wie in Niko Kerns Club Exil in der ehemaligen Event Arena Vösendorf. „Wir hatten am Freitag unsere Eröffnung. Das ganze Opening-Wochenende war ein voller Erfolg. Tausende Besucher tanzten bis acht Uhr in der Früh durch“, erzählt Kern. Darunter auch viele ungeimpfte Wiener.