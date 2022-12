Action-Adventure für Pferdeliebhaber gewinnen!

„Horse Club Adventures“ entführt Sie in die wunderbare Welt rund um den Lakeside Pferdehof. Zusammen mit Hannah, Sarah, Lisa und Sofia und ihren Pferden erleben Sie jede Menge spannender Abenteuer! Es gibt unglaublich viel zu entdecken in dieser offenen Welt. Die populären Horse Club™-Spielfiguren und die liebevoll gestalteten Orte in Lakeside, wie das Café, der Wohnwagen und der Pferdehof werden hier zum Leben erweckt.