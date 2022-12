Unerlaubter Zugriff auf ELGA-Patientendaten

Betroffene sollen sich melden

Weil ELGA-Daten so sensibel seien und deshalb zu den am besten geschützten Österreichs zählen, würde jeder Zugriff darauf in einem Protokoll dokumentiert. Es sei also nachvollziehbar, wer auf welche Daten zugegriffen habe. Wenn eine Person eine Einsichtnahme in ihre elektronische Gesundheitsakte durch eine nicht befugte Stelle vermutet, so könne sie sich an eine ELGA-OBST (Ombudsstelle) wenden.