Anklage nach dem Todesdrama um Thomas (9)

Fahrlässige Tötung

Eine fahrlässige Tötung steht immer dann im Raum, wenn eine Person objektiv gesehen nicht sorgfältig gehandelt hat. Das gilt nicht nur bei Verstößen gegen Gesetze, sondern auch bei Missachtung von Verkehrsnormen, wie in diesem Fall die Gebrauchsanweisungen. Verhandelt wird am Bezirksgericht in Oberndorf. Ein Gutachten wurde bisher nicht in Auftrag gegeben, weil die Umstände des Vorfalls geklärt scheinen. Bisher haben weder die Angeklagten noch die Opfer-Familie einen Anwalt eingeschalten. Der Prozesstermin ist noch offen.