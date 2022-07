Tod im Getreide-Anhänger wird zum Kriminalfall

Während die Einwohner in Lamprechtshausen in Salzburg erst langsam realisieren, dass der kleine Thomas seit Montag nicht mehr in ihrer Mitte ist, beschäftigt der tragische Vorfall nun auch die Justiz. Die polizeilichen Erhebungen laufen bereits seit Montagnachmittag. Die Justiz ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.