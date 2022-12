Zwei Raubüberfälle im Pinzgauer Drogen-Milieu

Der Hauptangeklagte, ein österreichischer Lehrling (19), hat mit seinen neun Vorstrafen bereits einiges an Justiz-Erfahrung. Er musste sich am Dienstag gemeinsam mit zwei Mitangeklagten - einem zweifach vorbestraften Syrer und einem unbescholtenen Österreicher - wegen des Vorwurfs des schweren Raubes verantworten. Laut Anklage soll das Trio am 6. April in Bruck im Pinzgau einem Opfer Suchtgift um 1500 Euro abgenommen haben. Bewaffnet waren sie mit einem Küchenbeil, einer Schreckschusspistole und einer Eisenstange.