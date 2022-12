„Temporäre Zunahme“ bei Raubüberfällen in Salzburg

Ob auf Passanten oder in Geschäftsräumen: Gefühlt kommt es in den vergangenen Wochen immer öfter zu Raubüberfällen in der Stadt Salzburg und der nahen Umgebung. Vor sechs Tagen stürmte ein mit einer Pistole bewaffneter und mit einer Sturmhaube maskierter Krimineller eine Trafik in der Scherzhauserfeldstraße.