Die Fotokamera als Spiegel des eigenen Lebens

Gefühle im Schatten

Die Schwarzweißbilder entstehen mit der Hasselblad, in die Harsieber den Rollfilm einlegt, und sie arbeitet alles selbst in der Dunkelkammer aus. „Ich mag diesen langsamen Prozess des Analogen!“ In manchen Serien durfte die Farbe Einzug halten.

Aktuell rückt Harsieber auch von der Dominanz des Selbstporträts ab, fotografierte u. a. beim Life Ball, hielt berührende Szenen fest, die von Begehren im Schatten, von Tabus erzählen. Auch diese sind bis 19. März im Francisco Carolinum zu sehen.