Reform beim Öffi-Verkehr könnte teuer werden

Was hat der Stadtsenat am Montagnachmittag in Sachen Busverkehr da beschlossen? Nicht einmal in diesem Punkt sind sich die Parteien einig. Es ging jedenfalls um die Ausgliederung der Verkehrssparte aus der Salzburg AG in eine Tochtergesellschaft. Eine Mehrheit gab es von ÖVP und SPÖ gegen Bürgerliste und FPÖ.