Schweizer Wolf will nach Oberösterreich

Von einem Wolf wissen wir ganz genau, wo er ist“, sagt Gottfried Diwold vom Wolfsmanagement des Landes OÖ. Der Isegrim kommt aus der Schweiz, wo er heuer im Frühling einen Sender verpasst bekommen hatte. Dann schlug er sich über Italien und die Steiermark bis zum Pyhrnpass durch. Noch ist er auf steirischem Gebiet unterwegs, klopft aber seit zwei Wochen schon in Oberösterreich an und wurde vermutlich am 20. November auch schon an der Grenze gesichtet – oder es war einer seiner Artgenossen. Den allgemein gibt es derzeit an der „Wolfsfront“ viele Aktivitäten in unserem Bundesland. Die bisher letzte Sichtung gab es am 3. Dezember in Herzogsdorf, acht Meldungen gab es im November.