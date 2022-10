Zweimal ging Wölfin „Rotstrich“ in die Falle

Zweimal saßen Wölfe vor eineinhalb Wochen in Lebendfallen für Wildschweine in St.…Georgen am Walde. Jetzt kam die Genanalyse der entnommenen Haar-Proben, und es stellte sich heraus: „Es war immer ein und derselbe Wolf“, sagt Gottfried Diwold vom Wolfsmanagement des Landes Oberösterreich. Genauer gesagt: eine etwa halbjährige Wölfin vom Rudel, das jenseits der niederösterreichischen Landesgrenze in Gutenbrunn ansässig ist. „Das Rudel hatte im Frühling insgesamt fünf Welpen“, weiß Diwold. Und die werden schön langsam flügge. Er glaubt, dass das Weibchen, das zweimal in die Falle ging, ein „Frühzünder“ ist und schon alleine umherstreift. Normalerweise verlassen Wölfe erst ab einem Alter von einem Jahr den Schutz des Rudels.