Aufruf an Briten: Abends Strom sparen!

Die Kältewelle in Europa lässt Strom in Großbritannien zur Mangelware werden. Der Anbieter Octopus hat seine Kunden dazu aufgerufen, am Montagabend zwischen 17 und 19 Uhr Strom zu sparen. Die Knappheit führte zu Rekordpreisen im Stromgroßhandel, wo der Spotpreis für Großbritannien in der Spitze auf bis zu 3000 Euro pro Megawattstunde (MWh) stieg. Auch für Frankreich erwarten Energieexperten für Montag und Dienstag sogenannte Knappheitspreise.