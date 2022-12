Britney Spears beschimpft fürsorglichen Kassierer

„Kennt mich nicht!“

Britney empfand das als Frechheit, wie sie auf ihrer folgenden Instagram-Tirade schrieb: „Ich hatte im Auto geweint … aber niemand konnte das sehen, außer mir … Und dieser große Typ im Fenster BEMITLEIDET mich. Es wird wieder ok!!! ... Was zum Teufel hat er gerade gesagt??? Er kennt mich nicht und ich kenne mit Sicherheit auch seinen Arsch nicht! Warum sagt er so was? Ich fühle mich beleidigt, du dummer Mann bei Jack in the Box! Du kennst mich nicht und du bist nicht von meinem Blut … also f**k dich selbst!!!“