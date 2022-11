Britney Spears ärgert sich über Millie Bobby Brown

Superstar dank Netflix

Millie Bobby Brown wurde durch ihre Rolle der Eleven in der Netflix-Science-Fiction-Serie „Stranger Things“ bekannt. Sie war in der ersten Staffel gerade einmal 12 Jahre alt. Sie wurde für die Rolle zweimal für einen Emmy nominiert. Außerdem wurde sie 2018 als jüngste Person in die „Time“-Liste der „100 einflussreichsten Menschen der Welt“ aufgenommen. Auf Netflix ist seit Anfang November auch der zweite „Enola Holmes“-Film mit ihr in der Hauptrolle zu sehen.