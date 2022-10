Völlig ungeniert: Britney pudelnackt am Strand

Britney Spears pudelnackt am Strand

Die neuesten Fotos, die die 40-Jährige auf ihrem Profil veröffentlichte, könnten weiter Öl ins Feuer der Familienstreitigkeiten gießen. Denn wieder einmal hat sich die einstige Pop-Prinzessin, die vor wenigen Wochen gemeinsam mit Elton John den Hit „Hold Me Closer“ herausgebracht hat, einfach ihres Bikinis entledigt und pudelnackt am Strand posiert.