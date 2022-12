Spielerfrauen sammelten 10.000 Euro für Samuel

Jus-Prüfung nach erstem Tor

Die Verteidiger auf die Siegerstraße brachten: Roe traf von der Blauen (8.). Als Wien aufs 1:1 drückte, legte Schumnig aus der Distanz nach (17.) – sein erstes Tor für Linz! „Das i-Tüpfelchen, das Wichtigste ist der Sieg“, so der nebenberufliche Jus-Student, für den am Montag eine Prüfung ansteht. „Wir haben zu richtigen Zeitpunkten getroffen. Es gab Phasen, in denen Wien die Überhand hatte“, sagte Coach Lukas, der die Linien umgestellt hatte und für dessen Team weiters Gaffal nach Energieanfall (37.) zum 3:1 und Haga nach St.-Amant-Pass zum 4:2 (51.) trafen.