Betriebe finden ein Hilfspaket unterm Christbaum

Die mächtige Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) weiß sich als großzügige niederösterreichische Landesmutter vor den Wahlen am 29. Jänner einmal mehr in Szene zu setzen. Sie forderte vom Bund via Medien vor einigen Tagen, Österreich müsse – auch im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft – eine Finanzspritze „deutscher Art“ verabreichen. 200 Milliarden Euro investiert Deutschland für einen längerfristigen Schutzschirm beziehungsweise Wirtschaftsstabilisierungsfonds, Österreich wird vorab zusätzlich 500 Millionen als Zuschuss ausschütten. 50 Millionen davon sind reserviert für die Vermeidung von Obdachlosigkeit. Das Problem wird immer größer. Zahlreiche NGOs haben schon länger darauf verwiesen.