Nehammer kündigt weiteren Energiekostenzuschuss an

Die Maßnahme werden gerade zwischen Finanz-, Wirtschafts- und Infrastrukturministerium verhandelt und soll noch vor Weihnachten vorliegen, erklärte Nehammer in der ORF-„Pressestunde“ am Sonntag. Von den angekündigten zusätzlichen 500 Millionen Euro zur Ausweitung des Wohn- und Heizkostenzuschusses sollen 50 Millionen Euro für Maßnahmen gegen Obdachlosigkeit reserviert werden. „Wenn Delogierungen drohen, soll damit gegengesteuert werden“, so Nehammer.