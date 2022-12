Rendi-Wagner macht Mikl-Leitner ein Angebot

Antrag auf Gaspreisdeckel

Am Montag werden die sechs ÖVP-Landeshauptleute einen Brief von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner bekommen. Diese bietet im Parlament eine Kooperation an. In dem Brief schlägt Rendi-Wagner konkret vor: „Machen Sie Ihren Einfluss als ÖVP-Landesparteiobleute geltend – und wirken Sie auf die ÖVP-Abgeordneten Ihres Bundeslandes ein, damit ein Beschluss des so dringend notwendigen Gaspreisdeckels möglich wird. Die sozialdemokratische Parlamentsfraktion wird dazu einen Antrag einbringen.“