Neureuther: „Mir hat es die Plomben rausg‘haut“

Auch Neureuther betreibt noch immer regelmäßig Sport, um fit zu bleiben. Aber „seit drei Tagen“ habe er sich „nicht mehr auf die Waage gestellt“, so der Deutsche schmunzelnd. Er ist jedenfalls froh, dass ihm in der Ski-Rente das Training in der Kraftkammer erspart bleibt. „Das habe ich immer gehasst, na bäh! Ich wollte Skifahren und in der Natur sein“, erinnert sich Neureuther.