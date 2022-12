Hirscher und Neureuther: Das Comeback ist fixiert

Viel zu selten sehen einander die einstigen Ski-Helden Marcel Hirscher (33) und Felix Neureuther (38) seit ihren Rücktritten vor drei Jahren. Fürs Gipfeltreffen der „Wings for Life“-Initiative in Sölden klappte es endlich wieder! Die langjährigen Lieblingsrivalen hatten gleich wieder ihre Gaudi. „Das Gspür ist sofort wieder da, wenn ich den Felix treffe“, sagte Marcel lächelnd. Und die beiden lieferten auch gleich wieder - wie in ihren besten Zeiten - viel Gesprächsstoff.