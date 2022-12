Trauer um Architekt: Hand für Kunst und Wohnbau

Am Beginn seiner Karriere stand zunächst die Mitarbeit im Büro von Artur Perotti. Anschließend wurde er Büroleiter bei Laurids Ortner in Linz. Scheutz lehrte auch viele Jahre an der Kunstuniversität. Es war schon in jungen Jahren als Architekt für Damisch, Messensee oder Nitsch tätig gewesen und galt später als renommierter Sachverständiger für Kunst am Bau.