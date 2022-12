Aufregung um Auftrag von Putin

Spektakuläre Bauten entstanden: der Ufa-Kristallpalast in Dresden, die Akademie der bildenden Künste und die BMW Welt in München, ein Kino Center in Busan (Südkorea), ein Konferenzzentrum und ein Museum in Shenzen (China). 2014 die Europäische Zentralbank in Frankfurt, das spektakuläre Musée de Confluence in Lyon usw. Aufregung löste der Auftrag Putins aus, auf der Krim ein Opernhaus, ein Museum in Sibirien und in St. Petersburg ein Eisstadion zu errichten. Dafür wurde Prix vom ukrainischen Präsidenten Wolodimir Zelenskij mit Sanktionen belegt!