BMW bringt Naked-Bike mit 210 PS: Die M 1000 R!

So wurde die Aerodynamik verbessert, der Abtrieb auch in Schräglage verstärkt und die Höchstgeschwindigkeit von 306 auf 314 km/h gesteigert. Die M RR bekommt eine neue Verkleidung aus Sichtcarbon und weitere Teile aus dem Leichtbaumaterial. Die Leistung von 212 PS bei 14.500/min. bleibt so unverändert wie das Drehmoment von 113 Nm bei 11.000/min.