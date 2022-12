„Wir reißen ja keine Straße aus Langeweile auf“

Also ist Baustellenkoordination Erfahrungssache?

Lenz: Absolut. Am Beginn von großen Baustellen bin ich mit dem Auto immer bewusst in den Stau gefahren, um ein objektives und ein subjektives Gefühl zu bekommen. Einem Autofahrer, der es eilig hat, kommen zwölf Minuten wie Stunden vor. So konnten wir gegebenenfalls rasch nachbessern.