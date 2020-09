Novomatic: Heikler Chat und offene Drohung

13. Februar 2020. Meinls Weinkeller am Graben. Philipp Trattner erinnert sich genau an die zwei Herren, die in seiner Nähe saßen und plauderten. Trattner, Sektionschef im Sportministerium von Vizekanzler Werner Kogler (vorher war er für Vorgänger Strache tätig), liefert eine detaillierte Beschreibung.