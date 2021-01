Glücksspiel-Party in Industriegebiet gestoppt

Zu einer feucht-fröhlichen Glücksspiel-Party versammelten sich in der Nacht auf Sonntag einmal mehr etwa 30 Personen in einer Halle in einem Industriegebiet im Süden Wiens. Die illegale Veranstaltung wurde allerdings verpfiffen. Und so rückte ein Großaufgebot von Polizei und Finanz an – es hagelte Dutzende Anzeigen!