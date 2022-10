Die schrägen Verstecke für illegale Wettautomaten

Seit 2017 bekämpft die Stadt Wien das sogenannte kleine Glücksspiel, das viele Menschen ins Unglück stürzt. Allein in diesem Jahr hat das Einsatzteam der Gemeinde mehr als 100 Betriebe gefilzt, in denen illegale Wettautomaten vermutet wurden. 22 Mal - zuletzt am Donnerstagabend in einem Café in Ottakring - hatten die Beamten den richtigen Riecher.