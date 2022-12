EU will Sanktionen gegen den Iran verschärfen

Die Europäische Union (EU) will ihre Sanktionen gegen den Iran verschärfen. Knapp 30 weitere Verantwortliche und Einrichtungen sollen betroffen sein, sagten Brüsseler Diplomatinnen und Diplomaten am Freitag. Sanktioniert werden sollen sie wegen Menschenrechtsverstößen und Drohnenlieferungen an Russland.