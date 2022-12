Wette verloren | Gruppentherapie empfohlen

Viele hätten hoch gewettet, dass Österreich nicht dem enormen Druck aus Bulgarien und Rumänien, aber auch aus fast allen anderen EU-Staaten standhalten würde. Und letztlich doch noch dem EU-Plan, neben Kroatien auch die beiden Ost-Balkan-Staaten in den Schengen-Raum aufzunehmen, zustimmen würde. Sie hätten alle die Wette verloren. Denn Innenminister Karner blieb gestern beim EU-Innenministerrat in Brüssel standhaft und legte, so wie es sein Parteichef und Bundeskanzler Karl Nehammer tags zuvor schon angekündigt hatte, ein Veto gegen den Schengen-Beitritt Bulgariens und Rumäniens ein. Wenigstens hatte Österreich dabei mit den Niederlanden noch ein Land gefunden, dass sich dem Veto anschloss. Die Sitzung in Brüssel, so wurde berichtet, sei sehr emotional verlaufen, vor allem Deutschland, Luxemburg und die EU-Ratsvertreter hätten dabei kraftvoll versucht, Österreich doch noch zum Einlenken zu bringen. Und in Bulgarien und Rumänien ist die Enttäuschung über Österreich groß. Kein Wunder, dass auch Unternehmen, die gutes Geschäft mit den beiden Ländern machen, um dieses bangen.