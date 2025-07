Mega-Einbruchscoup: 30 E-Bikes, 400 Schuhe weg

Es waren Szenen wie im Krimi, die sich in der Nacht auf Freitag in Reutte in Tirol abspielten: Unbekannte Profi-Einbrecher drangen in die dortige Intersport-Filiale ein und räumten diese regelrecht leer. Der Schaden geht in die Hunderttausende – „der Blick ist aber schon wieder nach vorn gerichtet“. Am Montag sperrte das Geschäft im Notbetrieb auf.