„Enorme Flüchtlingsströme werden kommen“

Plakolm: „Österreich ist sehr attraktiv für Migranten“

Claudia Plakolm (ÖVP) sieht das wenig überraschend ein wenig anders. Österreich sei „sehr attraktiv“ für Flüchtlinge und Migranten: „Viele wollen in Österreich sicher aufwachsen, sich ein schönes Leben machen und für den notwendigen Kick Krawalle mit der Polizei hervorrufen.“ Die Staatssekretärin beobachte eine „Schieflage“, wenn zu „89 Prozent der Kinder und Jugendlichen, die flüchten, männlich“ sind. Wenn 35.000 Asylberechtigte in Österreich derzeit nicht in einem Arbeitsverhältnis stehen, muss man auch hier bei der „Arbeitsmotivation" ansetzen.