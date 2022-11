Meilenstein: Weltbevölkerung bei 8 Mrd. angekommen

Die Zahl der Menschen auf der Welt übersteigt nach Berechnungen der Vereinten Nationen (UNO) in etwa am Dienstag die Schwelle von acht Milliarden. „Dieses beispiellose Wachstum liegt am allmählichem Anstieg der Lebenserwartung in Folge von Verbesserungen im Gesundheitswesen, der Ernährung, der persönlichen Hygiene und in der Medizin. Es ist auch das Ergebnis von hohen und beständigen Geburtenraten in einigen Ländern“, teilte die UNO kürzlich mit.