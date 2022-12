Markus Koschuh möchte im „Kitzloch“ auftreten

Klagsdrohung wegem kritischem Posting

Die Vorgeschichte dazu: Nicht nur Markus Koschuh, sondern eine breite Öffentlichkeit war verblüfft und verwundert, als vor gut einem Jahr dem bekannten Innsbrucker Comedian seitens des „Kitzloch“ mit einer Klage in der Höhe von 19.000 Euro, wegen Verleumdung, Beleidigung und Kreditschädigung, gedroht wurde. Der Auslöser dafür lag in einem Facebook-Posting, in dem Koschuh herbe Kritik äußerte, wie in der Bar die Corona-Maßnahmen (nicht) umgesetzt wurden. Vorsorglich startete er darauf hin einen Aufruf mit der Bitte, sich an möglichen Prozesskosten zu beteiligen. Binnen kürzester Zeit kamen gut 3500 Euro zusammen. Schon damals wies Koschuh darauf hin, dass das Geld bei keiner eingebrachten Klage oder einem gewonnenen Prozess Jugendlichen in psychischen Ausnahmesituationen zugutekommen würde.